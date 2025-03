BBB: Após troca de farpas de Aline e Eva, Vilma avalia 'Acha que não sai'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O clima deu uma esquentada após Vinícius atender o Big Fone no BBB 25. Aline, Renata e Eva trocaram farpas e o grupo do ex-Quarto Fantástico avaliou a confusão.

O que aconteceu

Eufórica, Aline reagiu ao aliado ganhando o direito de colocar dois outros integrantes no Paredão. "Cadê a graça? Estavam dando risada, vamos se divertir todo mundo agora", disparou a ex-policial militar, na ocasião. "Na verdade, ela é a protagonista do Big Brother, a gente veio só fazer figuração. Tudo é sobre ela, qualquer coisa que aconteça a gente está rindo dela, o mundo gira em torno dela", declarou Renata, em resposta.

A Líder da semana continuou com a provocação. "Ela esqueceu só que está com a pulseira de alvo no braço", disse a bailarina. "Esqueceu que tu é a Líder", completou Eva.

Aline vai para a cozinha e continua falando sobre o assunto. "O povo está pensando que é brincadeira? Eu quero ver dar risada no Paredão. Está pensando que está em um parque!". Daniele Hypolito chega ao cômodo e sugere que a risada que ela ouviu pode ter sido dela. "Ah, Dani, por favor! Por favor! Não foi não, eu sei do que eu estou falando. Dá uma segurada", repreende a baiana. "Eu achei que tinha sido a minha", a atleta retruca. "Se fosse, eu saberia. Fica em paz. [...] Não precisa defender não, sei muito bem o que eu estou falando", garantiu a baiana.

Na parte externa, o grupo Fantástico critica Aline. "Ela está se incomodando que a gente está rindo? Pois a gente vai rir mais ainda, agora vai ser mais feliz dentro dessa casa. Já está no olho do furacão mesmo", disparou Eva.

Ela está se achando. Ela acha que não sai , alfineta Vilma.

Maike conclui: "Se não sair, alguém vai sair, não tem problema".