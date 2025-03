BBB 25: Vinícius ganha emojis negativos no Queridômetro; saiba de quem

Vinícius, 28, viu sua popularidade cair no Queridômetro do BBB 25 (Globo) após ter atendido o Big Fone na noite de ontem.

O que aconteceu

O promotor de eventos ganhou emojis negativos de Eva, 31, e Maike, 30, a quem colocara no Paredão. Eva deu 'vômito' para o desafeto, enquanto Maike o colocou como 'alvo'. Vinícius, por sua vez, retribuiu a 'gentileza', colocando 'alvo' tanto para Eva como para Maike.

Eva e Renata, 33, também trocaram emojis hotis com Aline, 32. A policial militar colocou 'cobra' no Queridômetro para ambas, que retribuíram com a mesma moeda - ou melhor, o mesmo emoji.

Aline também recebeu má qualificação de João Pedro, 22, e até da 'sogra', Vilma, 68. A mãe de Diogo Almeida deu 'mala' para a PM, assim como o gêmeo de João Gabriel, 22, que ganhou de volta outro 'mala' de Aline.

