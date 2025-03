BBB 25: Vilma admite ter chamado Daniele Hypolito de 'mala' no Queridômetro

Depois de negar para Daniele Hypolito, 38, que havia lhe dado 'mala' no Queridômetro, Vilma, 68, voltou atrás e assumiu a autoria do 'delito' no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A mãe de Diogo Almeida, 40, pediu desculpas pelo que fez à ginasta. "Fui eu que te dei mala ontem, tá? Você me desculpa... Eu não vou te dar mais, não. Hoje eu te dei coração", justificou-se a idosa.

Vilma explicou ter feito o que fez por não ter gostado de certa atitude de Daniele. "Eu te dei por conta dessa... Eu não tava gostando... Depois tu vai entender", prometeu, sem esclarecer com exatidão a que se referia bem.

Mesmo sem entender totalmente, a atleta aceitou as desculpas e agradeceu a sinceridade de Vilma. "Tá. Obrigada", disse, aceitando um abraço da estudante de Nutrição.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas