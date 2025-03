VAR do BBB 25: O que Renata disse no Confessionário antes do Big Fone?

A edição ao vivo de ontem do BBB 25 (Globo) mostrou o que Renata disse no Confessionário antes do toque do Big Fone. Nas redes sociais, houve especulação de que ela teria recebido informações da produção.

O que aconteceu

O VAR mostra que, antes dos participantes se aproximarem do telefone da noite passada, Renata foi ao Confessionário. Na ocasião, a bailarina pediu remédio para o intestino.

Quando saiu, Renata comentou com João Gabriel, João Pedro e Maike: "Quando abrirem as comportas do céu, todo mundo, ó, atento".

Nas redes sociais, internautas sugeriram que o comentário teria relação com o Big Fone. As falas, no entanto, não se referiam ao pedido de remédio feito no Confessionário.

Vinícius foi quem atendeu o Big Fone: ele entregou duas pulseiras vermelhas para Maike e Eva. Os participantes ainda não sabem que estão indicados ao Paredão.

Veja o que Renata disse no confessionário, na noite deste sábado, 22. #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/slYdMR67Sr -- Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2025

