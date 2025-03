BBB 25: Renata justifica indicação de Aline a Paredão: 'Jogo desrespeitoso'

Renata, 33, ensaiou o discurso que pretende fazer ao colocar Aline, 32, no Paredão nas próximas horas do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A bailarina considera que a policial militar desrespeita os demais em sua forma de jogar. "Vou ratificar o que já falei na sexta-feira: acho o jogo dela desrespeitoso", comentou ela com a amiga Eva, 31, no Quarto do Líder.

Renata também acredita que Aline lhe faz críticas sem fundamentos. "Me impressiona a insistência dela em ficar me xingando de forma gratuita, sem um argumento que traga coerência para esses adjetivos."

Ao ser indicada por Renata, Aline irá direto para o Paredão, já que a primeira é a Líder da semana. Renata já havia colocado a PM em sua Mira do Líder, juntamente com Joselma, Vinícius, Vitória Strada e os irmãos Diego e Daniele Hypolito.

