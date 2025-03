BBB 25: Guilherme diz que Monstro o fez lembrar do avô: 'Era marinheiro'

Guilherme, 27, comentou sobre o Castigo do Monstro em seu raio-X de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O fisioterapeuta afirmou que o trabalho de desatar nós o faz lembrar de seu avô, José Carlos, que era marinheiro e especialista no assunto. "Esse Monstro está me fazendo lembrar muito do meu avô, que era marinheiro. Então ele sabe fazer todos esses tipos de nós, aqui. É uma dinâmica que está me remetendo muito à minha família, especialmente ao meu avô. Queria mandar um beijão paro o senhor, voinho José Carlos!", afirmou ele.

Guilherme também falou da expectativa pela formação do Paredão. "E hoje é dia de Formação do Paredão, né? Vamos embora, vamos ver o que vai ser, aí. Vamos estar prontos e preparados para o que der e vier."

Mesmo crente de que não será emparedado, ele não descarta de todo essa hipótese. "Tomara que o Monstro não vá para o Paredão. Acredito que não, acho que o meu nome não está na reta essa semana. Mas tudo pode acontecer aqui dentro do programa, né? Já aconteceram situações em que eu achei que não ia, e eu ter ido."

