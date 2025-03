BBB 25: Guilherme consola Diego por crise de choro: 'Ninguém é 100%'

Diego Hypolito, 38, foi consolado por Guilherme, 27, após chorar de saudade da família no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O fisioterapeuta se aproximou do ginasta e manifestou o apoio a ele. "Eu tinha que me amarrar a uma pessoa e eu escolhi que vou me amarrar a você", brincou ele, que está cumprindo o Castigo do Monstro.

Guilherme abraçou Diego e lhe disse palavras de conforto e incentivo. "Já, já está 100%, homem. Ninguém é 100% todo dia, não. Tem dia que a gente só dá 10% mesmo, e esse é o nosso máximo."

Mais cedo, o atleta desabafou com Eva, 31, que sentia falta dos familiares. "Saudades da minha família. Não sei se estou sendo o que eles querem que eu seja."

