Eva analisa alianças de Vitória no BBB 25: 'Forma de se defender'

Em conversa com Renata e Vilma no BBB 25 (Globo), Eva analisou a relação de Vitória com os integrantes do Quarto Anos 50.

O que aconteceu

Segundo Eva, Vitória se juntou ao grupo do Quarto Anos 50 por conveniência: "É diferente das meninas do Quarto Nordeste [Thamiris, Camilla, Gracyanne]. Realmente existia uma conexão com elas desde o início do programa."

Agora, lá no [Quarto] Anos 50, é uma forma de se defender. Ela mesmo disse. A pessoa que ela tem mais carinho ali é o Diego. Eva sobre Vitória

A bailarina ainda lembrou que jogou a última Prova do Anjo como dupla de Vitória: "Foi tranquilo."

Eu não sinto que a Vitória me provoca como a Aline me provoca. Ela só está ali porque é próxima do Diego e precisa se defender. Eva sobre Vitória

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas