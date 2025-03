BBB 25: Aline chora após atritos: 'Prefiro que elas fiquem longe de mim'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após conversar com Vinícius e Guilherme no Quarto Anos 50, Aline deixa o cômodo e chora sozinha no BBB 25.

O que aconteceu

Com o rosto coberto, a ex-policial militar não segura a emoção e passa alguns minutos em meio às lágrimas na parte externa da casa.

Pouco depois, Vinícius se aproxima para consolar a amiga. A baiana diz que "só se defender" não é uma estratégia boa em um reality e que, às vezes, é necessário atacar.

Se eu não tiver essas reações, eu não mantenho essas pessoas longe de mim. Eu prefiro que elas fiquem longe de mim e, no momento que tiverem que atritar, atritem. Ficar nessa picuinhas boba, tipo, risadinha aqui. Não é que eu estou incomodada porque está rindo de mim, é que eu acho tão ridículo, tão pobre... aquela coisa mesquinha, pequena. (...) Não estou aqui para brincadeira , desabafou Aline.