João Gabriel imuniza João Pedro e Delma salva Eva do 10º Paredão do BBB 25

Vencedor da 10ª Prova do Anjo no BBB 25 (Globo), João Gabriel, 22, escolheu nesta noite o participante a quem dar imunidade na formação do Paredão.

O que aconteceu

O rapaz optou por imunizar seu irmão, João Pedro, 22. "Desse jeito fica fácil demais. Se eu ganhar o Anjo todas as vezes, imunizo ele todo Paredão", brincou ele, no momento em que expôs a resolução.

Joselma, 54, usou o Poder Curinga e salvou Eva, 31, do Paredão. A sogra de Guilherme havia adquirido na sexta-feira (21) o Poder Curinga, que lhe permitia salvar uma das pessoas pré-emparedadas através do Big Fone. "Meu coração tem um sentimento muito especial por ela ainda", justificou Delma ao comunicar sua decisão.

Eva e Maike, 30, haviam sido mandados diretamente por Vinícius, 28, para a berlinda. O promotor de eventos ganhou o direito de emparedar duas pessoas ao atender o Big Fone na noite de ontem.

