'A gente não esquece', diz Gracyanne sobre dormir na rua e passar fome

Gracyanne Barbosa voltou a falar do período em que precisou comer comida do lixo quando esteve em situação de rua no Rio de Janeiro antes da fama — parte da sua vida revelada no BBB após ela ter sido acusada de pegar comida escondido de madrugada. Ela tinha sido exposta por Renata, que participou de dinâmica com o público em Shopping levando informações externas para a casa.

O que aconteceu

Em entrevista a Renata Ceribelli, no "Fantástico" (Globo) deste domingo (23), Gracyanne comentou resgate de memórias "bloqueadas": "O BBB me mostrou que eu não sou tão forte quanto eu imaginava. Eu mexi em lugares que na minha cabeça eram feridas completamente cicatrizadas e que eu nunca precisaria abrir para ninguém".

A influenciadora fitness também contou quando ficou em situação de rua anos atrás antes da fama: "Eu fui despejada e passei alguns dias na rua em uma praça de Copacabana, que chama Praça do Lido. Eu esperava as pessoas jogar a comida no lixo e pegava a comida. Isso me envergonha ainda. Ainda não superei".

Eliminada do BBB na última semana, Gracyanne se deu conta que não sabia se realmente tinha pegado comida de outros participantes e que assumiu uma responsabilidade que não tinha por estar sob estresse e abalada: "Eu trouxe isso para mim como verdade. Pensei que se eu fiz isso lá atrás [pegar comida dos outros no lixo], eu fiz isso aqui também".

Gracyanne falou com a psicóloga do programa: "Ela falou que era muita pressão, que não tinha vídeo e imagens sobre isso. Quando eu saí eu vi que realmente não tinha. (...) Não queria que minha mãe soubesse disso, porque sei o quanto machuca".

Ledir Jacobina, mãe de Gracyanne, não sabia dessa parte do passado da filha: "Minha vontade era de entrar na televisão, pegar ela para mim, acolher em meus braços. Nunca imaginei ela ter passado por tudo isso. Ao mesmo tempo, fiquei admirada, orgulhosa. Então isso é o mais importante. Ela ficou firme, é uma guerreira".

No podcast Isso É Fantástico, Gracyanne foi mais vulnerável e chorou: "Faz parte da minha história, não é nenhuma vergonha, faz parte de quem eu sou. Foi um momento muito difícil, não queria ter passado por isso, não queria que minha mãe soubesse disso porque sei o quanto machuca. Mas se eu não tivesse feito isso, eu não estaria com a oportunidade de hoje, de ter estado no BBB. Fica uma ferida, a gente não esquece".