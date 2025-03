Tony Ramos defende remakes: 'Não tenho ciúme de novela nem de personagem'

Tony Ramos, 76, que já atuou em remakes de novelas como "Selva de Pedra", "Guerra dos Sexos" e "Cabocla", não vê problemas em refazer grandes obras da teledramaturgia. Aliás, ele vê com bons olhos a recriação de boas histórias.

Talvez eu decepcione muitos que queriam que eu dissesse: 'Refazer para quê? A troco de quê? É um clássico!' [...] Eu não tenho ciúmes das novelas que eu fiz, está louco? Ciúme de personagem? Não tenho, não. Entendo quem tenha, respeito, mas eu não tenho. Uma boa história pode e deve ser refeita.

Tony Ramos, em entrevista exclusiva para Splash

Por isso, ele diz acreditar que o remake de "Vale Tudo" pode surpreender o público. "É evidente que é um clássico. É clássico ver aquela banana do Reginaldo Farias no avião fugindo do Brasil. É clássico ver a interpretação da nossa saudosa Beatriz Segall. Esse trono, esses colegas, essa história, esse sucesso, eles não perdem jamais. Mas por que essa história excelente não pode ser refeita? Ninguém é dono de nada", afirma.

Para Tony Ramos, é uma oportunidade de um novo público conhecer o folhetim. "Tem 37 anos que essa novela saiu do ar. Tem não sei quantas milhares de pessoas de 37, 35, 20, 19 anos que nem sonham em saber o que é 'Vale Tudo'", diz.

Poderá surpreender lindamente ter uma excelente autora readaptando a história. Manuela Dias é uma campeã, uma craque.

Tony Ramos

O ator também acha problemáticas as críticas excessivas antes da estreia. "'Ah, não deu certo'. Esse é um problema. Isso faz parte do jogo. E se der muito certo, será que vão se retratar? O público é soberano nisso, o público é soberano em tudo. Não adianta querer repercutir antes da hora", diz.

Ele cita "Nasce uma Estrela" como um exemplo de obra que foi refeita várias vezes com primor. "É uma excelente história. É uma história de renascer das cinzas, de autodestruição, de comportamento humano muito interessante. Por que não refazê-la?", questiona.

Entre as obras em que atuou, o ator diz que "Baila Comigo" poderia ganhar um remake de sucesso. "Garanto que seria um sucesso enorme. Naquela época, tinha a querida Lílian Lemmertz, a primeira Helena do Manoel Carlos. Fernando Torres, Christiane Torloni, Betty Faria, Lídia Brondi, mais aquela novela que foi um enorme, enorme sucesso. Ela está pronta para ser refeita. E qual é o problema?".

"Vale Tudo", nova novela das 9 da TV Globo, estreia no dia 31 de março.