Thiago Nigro comete gafe e diz que Massa 'correu muito' com Senna

Thiago Nigro criou um "climão" durante uma entrevista com Felipe Massa em seu podcast, o PrimoCast. No programa, que foi ao ar no dia 17, o empresário diz que o ex-piloto de Fórmula 1 "correu muito" com Ayrton Senna, tricampeão da categoria.

Mas, na verdade, os dois brasileiros nunca estiveram ao mesmo tempo no esporte. Quando Senna morreu, em 1º de maio de 1994, Massa, que nasceu em 25 de abril de 1981, tinha apenas 13 anos.

"Cara, falando em relações assim, você correu também, não na mesma equipe, mas muito com o Ayrton Senna também, né?", falou Nigro, introduzindo o que seria o próximo assunto do podcast.

Olha a pergunta que o Thiago Nigro fez pro Felipe Massa, mano…. pic.twitter.com/7NiAVSi4d9 -- Lendas do Asfalto (@lendasdoasfalto) March 21, 2025

O empresário foi imediatamente corrigido por Massa e por seus companheiros de podcast. "Não, não corrreu", responderam o ex-piloto e os outros apresentadores.

Um deles, inclusive, apontou que Nigro confundiu o convidado com Rubens Barrichello. "O acidente que você viu foi o do Rubinho, o do Massa foi bem pra frente", explicou.

Rubinho sofreu um acidente em Ímola dois dias antes da morte de Senna, no mesmo circuito. Seu carro capotou várias vezes, o que rendeu uma série de lesões para o paulistano.

Já Massa, que entrou na Fórmula 1 apenas em 2002, teve um acidente marcante em 2009. Na ocasião, durante o classificatório do Grande Prêmio da Hungria, ele foi atingido na cabeça por uma mola que se soltou do carro de Rubinho. Ele desmaiou e seu carro desgovernado foi até uma barreira de pneus.

O então piloto da Ferrari ficou em coma induzido por dois dias e passou por três cirurgias. Uma delas plástica, já depois de ter alta, para recuperar a área do crânio que foi atingida.