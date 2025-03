Rafa Diniz: Quem era o cantor que morreu afogado no rio São Francisco

O cantor Rafa Diniz, que morreu afogado aos 22 anos no Rio São Francisco, tinha começado a carreira no arrocha há apenas três anos. O acidente aconteceu em um trecho entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), na tarde da última sexta-feira (21).

Quem era o cantor?

Rafa Diniz era o nome artístico de Jhaimerson Juvenal, que nasceu em 18 de junho de 2002, em Petrolina (PE).

Ele deixa duas filhas pequenas, Maria Valentyna e Maria Cecília. As meninas têm 6 anos e 1 ano e oito meses.

Rafa escreveu uma música dedicada às meninas em 2024. "'Minhas Marias', esse é o nome dessa linda canção. A música mais linda que já cantei na minha vida. Especialmente para as minhas 'MARIAS', papai ama vocês", declarou ele na época do lançamento.

Profissional há só três anos, cantor já tinha desabafado sobre dificuldades do início de carreira. Mais de 30 mil seguidores acompanhavam a página do artista no Instagram na manhã de hoje, agora, são 42.

Ele investia nas produções de arrocha. O gênero musical, que surgiu na Bahia, é conhecido por suas letras de "sofrência" com uma melodia dançante.

"Um TBT do meu comecinho aí! Mesmo não tocando pra ninguém, eu estou fazendo o que eu amo. Carismático, dedicado e no foco para chegar no meu objetivo. Ao lado de pessoas que eu me importo (sic), e que se importam comigo. Meu parceiro Dola, meu parceiro Robson e meu pai, seu Jonilson. (...) Eu vou dar o maior orgulho pro senhor ", escreveu Rafa em 2023, no Instagram, com um vídeo de um show acompanhado apenas pelo trio.

O que aconteceu

Ele teria se afogado ao entrar no Rio São Francisco para nadar. A informação foi dada a Splash pelo empresário Matheus Mattos. A reportagem procurou a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de Petrolina, mas não obteve resposta até a publicação deste material.

Queria que isso não fosse verdade, tantos planos, tantas barreiras estávamos vencendo juntos. Vou honrar suas marias aqui, meu guri.

Matheus Mattos, agente de Rafa Diniz

Velório de Rafa Diniz será na cidade de Petrolina Imagem: Divulgação/@rafadinizoficial

Artista visitou a Ilha de Fogo, cartão-postal do Vale do Rio São Francisco, para planejar o cenário de gravação do EP "Resenha na Ilha". O evento aconteceria amanhã.

O velório foi realizado na tarde deste sábado (22), no bairro Ouro Preto, na cidade de Petrolina. Já o sepultamento está programado para ocorrer no domingo (23), às 9h, no Cemitério Campo das Flores, em Petrolina.