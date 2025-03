'Pode fazer isso?' Autor de 'Beleza Fatal' deixou equipe chocada com trama

Não tem para ninguém: "Beleza Fatal" é um fenômeno retumbante, de muito sucesso e repercussão positiva entre crítica e público. O responsável pela fama da novela da Max é o escritor carioca Raphael Montes, 34, conhecido no meio literário por suas obras envolvendo suspense, crimes e terror. Alguns desses ingredientes foram usados na novela, que contou com a supervisão do já consagrado ex-Globo Silvio de Abreu.

A produção acompanha Sofia (Camila Queiroz) em sua trajetória de vingança contra Lola (Camila Pitanga), a responsável pela morte da sua mãe. "Beleza Fatal" mistura elementos de novelas clássicas, como diferentes núcleos, reviravoltas mirabolantes e melodrama, mas adiciona acidez, crítica social, erotismo e suspense típicos dos livros de Montes.

Essas características presentes nas obras do autor chocaram a própria equipe de produção que trabalhava ao lado de Montes, que contou para Splash ter se divertido bastante durante o processo criativo. "Enquanto escrevia, me diverti muito. Minha equipe falava: 'Rapha, você é louco! Você vai fazer isso na novela? Pode fazer isso?'. Eu respondia: 'a gente pode, se ninguém diz que não pode, pode."

Camila Queiroz e Raphael Montes nos bastidores de 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação

A novidade proporcionada pela trama foi o que chamou a atenção dos profissionais que toparam entrar para a produção, incluindo o elenco. "Quando fomos para a parte do elenco, da direção, da produção da Coração da Selva, a Maria de Médici, a diretora-geral, o próprio elenco, muita gente topou fazer ao ler o texto e falava: 'Nunca vi isso, quero fazer!'", conta Montes.

"Divertida, para cima, animada e gay"

A Max não abriu os números exatos de audiência de "Beleza Fatal", mas desde a estreia, a novela liderou o catálogo do streaming por cinco semanas consecutivas e alcançou o primeiro lugar de audiência em 15 países. Agora, ela está sendo exibida na TV aberta, pelo canal Bandeirantes.

Vejo o sucesso com muita alegria, estou vivendo um momento muito feliz porque sempre fui apaixonado por novela e queria escrever.

Raphael Montes

Raphael Montes é autor de livros e também é o responsável por 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/ Victor Prataviera

Ao ser questionado sobre o segredo do sucesso da trama, ele atribui ao "incontrolável". "O incontrolável é melhor a palavra", explica.< Para ele, "Beleza Fatal" chegou no momento certo. "É uma novela que, apesar de ser de suspense e de crime, é divertida, para cima, animada e gay. Gay no sentido de feliz."

O autor não poupou, também, elogios aos atores. "O elenco está ótimo, a Camila Pitanga está fazendo um papel diferente de tudo que ela já fez. O [Marcelo] Serrado, a Giovanna Antonelli também. A Camila Queiroz já é uma grande atriz, mas está mostrando com a Júlia e Sofia que é uma das maiores atrizes do país."

Raphael Montes com as protagonistas de 'Beleza Fatal': Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz Imagem: Marianna Viana/Divulgação

"Foi lançada no verão, com o Carnaval, eu acho que foi o momento perfeito da novela", afirma o autor. "O momento perfeito também em relação ao que está sendo visto no Brasil, ou seja, o público estava sedento por uma novela com elementos clássicos, com uma vilã apaixonante. Tudo isso é um momento. Escrevi a novela há dois anos, eu não tinha como saber que o momento seria esse, que foi uma coisa muito legal."

Influenciadores

Entre os temas-chave da novela, estão a estética, a busca incansável por uma perfeição impossível e o mundo de influenciadores digitais. Por isso, quando diferentes personalidades das redes sociais, como Jade Picon, Virginia Fonseca e Gkay, começaram a se manifestar como fãs de "Beleza Fatal", gerou estranhamento do público: "será que eles não entenderam a crítica?". A Splash, Raphael Montes respondeu.

Acho que todo mundo entendeu muito bem, inclusive os influenciadores. É que o público tem a impressão de que os influenciadores são burros, e eles não são, eles são muito inteligentes. Eles têm visão crítica de si.

O autor defende que sabia que as personalidades digitais gostariam da novela e não ficariam ofendidos. "A realidade é mais complexa do que isso, e acho que a função da dramaturgia é fazer as perguntas e não dar as respostas. Não quis fazer uma novela que fala contra os influenciadores, nada disso. Eu quis fazer uma novela que questiona, em vez de ser contra."

"Nesse mundo de influenciadores, você lembra que também é uma pessoa real e tem uma vida própria, uma vida pessoal? E você lembra que você é diferente do que você mostra para o público? Não tenho dúvidas de que a GKay, Boca Rosa e Virginia se fazem todo santo dia. E se fazem terapia, levam para a terapia delas."