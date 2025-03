Patrícia Poeta celebra formatura do filho: 'Seu sucesso é minha felicidade'

Patrícia Poeta fez publicação comemorativa pela formatura do filho Felipe. Jovem fez faculdade nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Felipe Poeta, que é DJ, se formou em produção musical na Los Angeles College of Music. A faculdade de música fica localizada em Pasadena, na Califórnia (EUA).

Patrícia escreveu uma homenagem ao filho pela conclusão do curso com a formatura. "Meu filho, estou há um tempão tentando escrever algo para você, mas são milhões de memórias que me passam na cabeça. Você na minha barriga, criança, sempre muito ligado à arte".

A apresentadora fez questão de citar momentos de quando Felipe era criança. "Lembro das suas descobertas, de fazer as lições de casa com você, de aprender a surfar para poder te acompanhar — e é isso que quero sempre: poder te acompanhar, te aplaudir, comemorar com você suas conquistas".

A mamãe coruja disse que a formatura foi apenas uma etapa. "Seu sucesso é minha felicidade sempre, Felipe! Voa! O mundo é seu! O seu dom vai te levar muito longe. Sua formatura é só uma fase dessa sua grande jornada de conquistas. Te amo hoje e sempre!".

Nos comentários, amigos e colegas de profissão também celebraram com Patrícia Poeta: "Que lindo! Lembra muito o pai. Todo sucesso pra ele", desejou a apresentadora da GloboNews Leilane Neubarth. Felipe é filho de Amauri Soares, diretor da TV Globo e dos Estúdios Globo.

"Parabéns pela conquista! Isso é o verdadeiro sucesso", comentou Carla Vilhena. "Que lindas palavras! Parabéns, Felipe. Que você tenha a cada dia mais sucesso e felicidade", escreveu Catia Fonseca.