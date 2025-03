Milton Cunha se defende após fã relatar que teve pedido de foto negado

O comentarista de carnaval da Globo Milton Cunha esclareceu pelas redes sociais uma situação vivida com um fã após relato de que ele negou um pedido de foto e, por isso, foi chamado de "antipático" na internet.

Inicialmente, um fã do comunicador compartilhou uma postagem na qual disse que ficou feliz ao ter um pedido de foto atendido. "Eu timidamente cheguei perto dele e perguntei: 'Milton, posso tirar uma foto com você?' e ele, nada timidamente, respondeu: 'Você pode tudo, meu amor!'", contou.

Nos comentários da publicação, porém, outro internauta revelou ter vivido uma situação totalmente inversa com o artista. "Que bom! No Carnaval, pedi também para tirar uma foto com ele, ele olhou para mim e virou a cara. Achei que ele não tivesse ouvido e fui novamente pedir se podia tirar uma foto e, para minha surpresa, ele virou as costas para mim e deu a mão ao segurança".

Ativo nas redes sociais, Cunha tomou conhecimento do caso e tratou de explicar que não foi possível atender o admirador em virtude de compromissos com a emissora carioca.

"Então, amada! Tenho que obedecer ao empregador! Nesta hora, sou empregado e tenho que cumprir o horário! Os seguranças estão ali para me fazer cumprir a escala de horário. Quem sabe em outra hora! Beijos, querida. Felicidades", disse ele.