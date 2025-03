Michel Teló faz tour pela casa do BBB 25 e é 'expulso' por Big Boss

Na noite desta sexta-feira (21), Michel Teló foi a grande atração da festa do BBB 25. Depois de embalar grandes sucessos no palco, o cantor aproveitou para fazer um verdadeiro tour pela casa mais vigiada do Brasil. Mas o cantor recebeu um aviso do BigBoss.

O que houve

Teló passeou pelos cômodos ao lado dos brothers. Conheceu o Quarto Anos 50, sentou na cama, visitou o Apê do Líder, explorou a cozinha, o banheiro e outras áreas.

Em meio à visita, Michel Teló ainda provou a comida da Xepa. Foi o tradicional arroz com feijão. "Se largar minha filha aqui, ela ia fazer a festa. Ela chega chora por causa de arroz e feijão. Ceis tão reclamando?", brincou.

No entanto, a aventura do cantor foi interrompida pela produção. O Big Boss entrou em ação e disparou o alerta. "Atenção, Teló! Seu tempo na nossa humilde residência acabou!"

Diante da "expulsão", Michel Teló retornou para a área externa. O artista cantou mais algumas músicas para os confinados antes de deixar as dependências do reality.

