Maíra Cardi revela se vai sustentar o filho e a nora após casamento

Maíra Cardi, 41, revelou se vai sustentar o filho mais velho, Lucas Cardi, 24, após o casamento com a nora, Thuani Todeschini.

O que aconteceu

Em seu perfil no Tiktok, Maíra respondeu algumas perguntas dos fãs sobre o casamento do filho. "Quem arca com os gastos dos dois? Eles têm dinheiro suficiente para se sustentar?", questionou um seguidor.

Maíra respondeu que essa questão nunca foi um problema para ela. "Essa era minha briga com eles. Eles não tinham dinheiro para se sustentar, e isso nunca foi um problema para mim. O Lucas sempre teve meu cartão black sem limite, mas ele é muito conservador, sempre foi assim."

A empresária disse que não vai bancar o filho e a nora. "Hoje eles trabalham, têm seu próprio dinheiro e conseguem se sustentar, mas ainda usam meu cartão".

Maíra disse ainda que o filho não é mimado e deu o exemplo de um carro conversível que ele ganhou dela. "Do jeito que dei, ficou na garagem, porque ele não liga, é muito tranquilo."