Ligação pós-morte e autópsia em xeque: as reviravoltas do caso Gene Hackman

A investigação da morte do ator Gene Hackman (1930-2025) e de sua esposa, a pianista Betsy Arakawa (1959-2025), continua revelando novos fatos que intrigam a polícia e contradizem as teorias apresentadas pelas autoridades anteriormente.

Ligações estranhas

Betsy teria feito telefonema "após a morte". Uma perícia do telefone da pianista revelou que ela fez três ligações telefônicas para uma clínica médica no dia 12 de fevereiro, um dia depois de quando a polícia acreditava que ela teria morrido. À BBC, o Departamento do Xerife de Santa Fé negou que tenha estabelecido o dia 11 como a data oficial de sua morte, mas que este era o dia de suas últimas atividades conhecidas.

Ela teria trocado e-mails com uma massagista e ido a um mercado, uma farmácia e uma pet shop. Registros da garagem mostram que ela voltou para casa às 17h15 naquele dia.

A pianista tinha uma consulta marcada para o dia 12, mas desmarcou o compromisso no dia 10. Ela justificou à clínica Cloudberry Health, especializada em atendimento médico do tipo "concierge" com orientação e suporte personalizado, que precisava ficar em casa para cuidar do marido.

Tratamento à distância

Betsy já havia se queixado por telefone de congestão. "No entanto, ela não mencionou sofrimento respiratório, falta de fôlego ou dor no peito", afirmou o médico Josiah Child, dono da clínica, à rede britânica.

A esposa de Gene Hackman voltou a ligar três vezes na manhã do dia 12; ela tentava obter orientações remotas sobre como se tratar. Como não havia passado por uma avaliação que estabelecesse sua condição de paciente, Betsy foi orientada a comparecer para uma consulta, que tentou marcar nas ligações seguintes. A clínica ligou para ela diversas vezes durante a tarde para confirmar o agendamento, mas ela jamais atendeu.

Autópsia em cheque

Resultado da autópsia é questionado por médicos. O próprio dono da clínica que Betsy contatou, Josiah Child, achou estranho que Betsy tenha morrido por infecção pulmonar por hantavírus.

Não sou especialista em hantavírus, mas a maioria dos pacientes que tem este diagnóstico morrem no hospital. É surpreendente que a sra. Hackman tenha falado com [a equipe da] minha clínica no telefone no dia 10 de fevereiro e, de novo, no dia 12 de fevereiro, e não estivesse em aparente sofrimento respiratório.

Josiah Child, ao jornal britânico Daily Mail

Outro médico de Los Angeles, que preferiu não se identificar ao Mail, concordou. "Profissionais da área de saúde estão coçando a cabeça por causa do hantavírus [apontado] como a causa da morte".

Família tomou medida drástica

A família de Gene Hackman entrou na Justiça para bloquear a divulgação do resultado da autópsia do casal. O laudo e detalhes da investigação devem ser protegidos do crescente interesse da imprensa internacional a respeito da morte do casal. As fotos dos corpos já haviam sido proibidas de circularem por uma ordem emitida dias antes, segundo o jornal The New York Post.

Última aparição pública de Gene Hackman e esposa Imagem: The Grosby Group

Decisão foi considerada "incomum". Uma fonte anônima, mas que seria próxima à investigação, afirmou ao tabloide britânico The Sun que é comum proteger a imagem do falecido, mas nunca havia ouvido falar em sua carreira de uma família que bloqueasse o resultado da autópsia nos tribunais do Novo México. "Como aconteceu com os Hackmans, a família de Michael Jackson bloqueou as fotos da autópsia de Tito Jackson, e no caso do tiro de Alec Baldwin em Halyna Hutchins, a família dela fez o mesmo. No entanto, bloquear o laudo da autópsia é muito incomum."

Até o momento, os novos detalhes da investigação não alteraram as conclusões sobre a morte do ator. Gene Hackman teria morrido no dia 18 de fevereiro, cerca de uma semana após Betsy, por uma insuficiência cardíaca. Os dados foram obtidos de seu marca-passo. Ele sofria de doença de Alzheimer e é possível que não estivesse ciente da morte da esposa, ou que apresentasse confusão diante da situação. Um dos três cachorros do casal, que se recuperava de uma cirurgia em sua gaiola, teria morrido por inanição e desidratação - a falta de comida e água.