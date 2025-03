Quase 2 meses após perda, Lexa volta ao trabalho com gravação para filha

Lexa, 30, voltou a trabalhar quase dois meses após a perda da filha, Sofia, que morreu três dias após o parto, que aconteceu em 2 de fevereiro.

Na retomada da carreira, a cantora fez questão de prestar uma homenagem, gravando uma música para ela. "Hoje eu fiz minha canção favorita, fiz uma música para a minha princesa, para o meu amor. (...) Eu cantei com toda força do meu ser, com a minha alma mesmo", contou no Instagram, na noite de sexta.

Ela também compartilhou algumas fotos no estúdio, com uma mensagem especial para o produtor Jefferson Junior, que também perdeu uma filha. "Ver uma pessoa que também passou pelo que eu passei participando dessa música, foi muito especial. Porque eu via que todo mundo estava sentindo a emoção, mas ele entendia. Além de sentir, ele estava entendendo", completou a artista.

"Te abraçar, foi além. Nossas filhas estão brincando no céu", escreveu Lexa na foto com o colega de trabalho.

A cantora acaba de voltar de uma viagem para a África do Sul com o noivo, Ricardo Vianna. Ao gravar os stories sobre sua nova música, ela contou que postou apenas fotos desde janeiro porque não tinha vontade de falar com o público, algo que ressurgiu com a gravação deste trabalho.