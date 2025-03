Isis de Oliveira comemora cura do câncer de pele: 'Estou livre'

Isis de Oliveira, 74, comemorou nas redes sociais a cura contra um câncer de pele.

O que aconteceu

A atriz revelou que está curada após passar por uma cirurgia. "Um ótimo fim de semana amados. A boa notícia dada pelo Dr. Flavio Carvalho meu cirurgião, (voltei do hospital agora, fui retirar os pontos ), as células cancerígenas fora toda retirada! Estou livre, tudo pela honra e glória do Senhor."

Nas imagens, Isis mostra a cicatriz deixada pelos pontos após retirar o câncer do lado esquerdo do rosto. Em fevereiro de 2025, a atriz revelou que o câncer de pele voltou no rosto.

Na ocasião, ela comentou o assunto em entrevista para o jornal Extra. "Percebi que eu tinha algo no queixo. O médico viu algumas manchas, disse que ia tirar o suficiente para a cicatriz não ficar muito grande. Foi o erro. Depois de um mês, fui a outro médico que me deu o diagnóstico de câncer. Disse que há células que ainda precisam ser removidas. Mas não tenho medo, só gosto de saber o que tá acontecendo".