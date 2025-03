Gracyanne Barbosa e Belo se reencontram após influenciadora deixar o BBB 25

Uma publicação feita pelas redes sociais do Domingão com Huck, da Globo, mostra Gracyanne Barbosa e Belo, juntos, no palco do programa. Essa é a pela primeira vez que a influenciadora fitness se encontra com o cantor e ex-marido desde que deixou o BBB 25. A atração vai ao ar no próximo domingo, 23.

No episódio, Belo enfrenta Sérgio Mallandro na Batalha do Lyp Sync, em que darão vida a grandes artistas da música nacional e internacional. Já a empresária foi recebida por Luciano Huck para uma conversa sobre sua experiência no BBB 25, revisitando momentos de sua trajetória na casa. Além do papo com o apresentador, Gracyanne acompanhou a performance do cantor e ainda dançou ao som de pagode.

Belo e Gracyanne Barbosa viveram um relacionamento por cerca de 16 anos, que chegou ao fim em abril de 2024.