Gêmeos dizem ser ingênuos, mas são adultos com medo do castigo do público

Os gêmeos João Pedro e João Gabriel vêm sendo bastante criticados pelo público do BBB 25 (Globo). A proximidade deles com Renata tem até sido usada por outras torcidas para criticá-la - injustamente, no meu ponto de vista. Por que deveria ser ela a responder pelo comportamento de dois homens adultos que ela conheceu outro dia?

Para exemplificar: João Pedro fez, recentemente, comentários infantis e machistas sobre Eva (de que já havia "pegado" mulheres muito melhores do que ela, entre outras coisas). Mais no início do programa, João Gabriel já tinha dito coisas pesadas sobre Aline. Na ocasião, debochou de Diogo, dizendo que ele estaria enfeitiçado por ela, mas disse isso usando outras palavras, em uma conversa com teor sexual e desrespeitoso.

Em muitas outras oportunidades os irmãos falaram coisas que o público não gostou, com ofensas principalmente às mulheres. Renata trouxe da vitrine do seu Fifi a informação de que eles não estavam sendo bem-vistos aqui fora. E eles já estão sentindo isso…

Depois do retorno de Renata ao confinamento, os gêmeos protagonizaram um diálogo tentando explicar que falam algumas coisas inadequadas por serem meninos bons e ingênuos do interior, colocando-se em uma posição de crianças inimputáveis que agem de maneira irresponsável, mas tudo inocentemente… Mas, se não sabem, mesmo, o que fazem, por que será que já estão se justificando?

É muito frequente que a gente diga que não, mas saiba onde pisou na bola. Já que falamos de infância, vou usar um exemplo dessa fase: sabe aquela sensação de quando os pais convocavam para conversar e você, mesmo dizendo que nem imaginava o motivo, já ia com medo? No fundo, sabia perfeitamente o que aprontou. A postura dos irmãos me lembra um pouco isso. Esse receio se repete mais vezes na vida: com a diretora da escola que chamou na sala dela, a namorada que avisou que, quando chegar, quer falar com você, ou chefe que pediu uma conversa a sós… Os irmãos já estão com medo desse papo "a sós" com o público.

A justificativa de que são meninos ingênuos do interior parece suficiente para você? É uma explicação parente de outras muito conhecidas: "eu estava bêbado ", " eu sou de outra geração", "eu fui criado assim". Será que dá para relevar tudo sob argumentos desse tipo? Apesar de jovens, João Pedro e João Gabriel são adultos, vivendo neste planeta, nesta sociedade atual. Tanto sabem que não agiram bem que já estão se explicando.

Os dois (como qualquer pessoa) terão muitas oportunidades de aprender sobre as questões que eles dizem desconhecer, e será muito educativo para a dupla perceber que o comportamento atual não conquistou os fãs de BBB. Tomara que usem as críticas para repensar suas posturas depois do programa. "Cancelamento", é bom lembrar, é apenas uma catarse coletiva sem resultados duradouros. Isso não fará dos irmãos pessoas mais sensíveis. O melhor é que os dois façam uma reflexão sincera e honesta sobre temas em torno do machismo. Isso, sim, é capaz de transformar mentalidades.

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

