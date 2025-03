'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 24/3 a 29/3

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 24 de março

Raimundo acredita em Beto. Bia mente para Clarice e Celeste. Ana Maria descobre que Iolanda está grávida. Jacira desconfia de Creiton. Maristela garante a Bia que ela terá Beto. Lígia conforta Ronaldo. Nelson arma uma bomba caseira para estragar o show de Érico. Beto desabafa com Ulisses.

Terça-feira, 25 de março

Beatriz exige que Beto se afaste dela. Carlito desmaia. Celeste estranha o comportamento de Bia. Lígia aconselha Beto. Carlito é operado de emergência. Jacira deduz que Creiton é um impostor. Glorinha avisa a Beatriz que Beto a está procurando. Clarice conforta Teresa. Topete planeja uma forma de despertar ciúmes em Eugênia. Zélia e Maristela ameaçam Letícia.

Quarta-feira, 26 de março

Maristela revela a Juliano que chantageou Letícia. Clarice repreende Bia. Beatriz pede perdão por ter duvidado de Beto. Topete e Ana Maria selam um acordo para fingir que namoram. Jacira se livra de Creiton. Beatriz pede ajuda a Basílio para desmascarar Letícia. Alfredo sofre uma estafa. Beto revela que os Alencar compraram o laudo de Letícia. Ronaldo agride Beto. Bia procura Beatriz.

Quinta-feira, 27 de março

Beto afirma a Ronaldo e Raimundo que não se casará com Bia. Alfredo acredita que ainda está casado com Teresa. Raimundo dá um ultimato em Beto sobre o casamento com Bia. Carlito volta para casa. Anita beija Alfredo na tentativa de recuperar sua memória. Beto deixa a casa de Raimundo e pede abrigo para Vera. Orlando se aproxima de Ana Maria. Beto diz a Bia que se casa com ela se ela assumir a culpa do roubo do colar de joias e inocentar Beatriz.

Sexta-feira, 28 de março

Bia recusa a proposta de Beto. Juliano pressiona Raimundo pelo noivado de Beto e Bia. Topete pede Ana Maria em namoro. Bia vê Beto com Beatriz e passa mal. Juliano, Raimundo e Beto levam Bia para o hospital. Érico admira o talento de Carlito para a elétrica. Sérgio pede ajuda a Jacira. O médico afirma que o estado de Bia é sério. Iolanda revela a Ana Maria que Topete é seu irmão. Clarice pede que Beatriz desista de Beto para salvar Bia.

Sábado, 29 de março

Beatriz diz a Clarice que ela não tem direito de lhe pedir para desistir de seu amor. Ana Maria fica reflexiva ao saber que é filha de Orlando. Beatriz decide acatar o pedido de Clarice. Basílio insinua que ficará na empresa até mais tarde. Marlene acredita que Érico e Carlito se reconciliarão. Érico incentiva Carlito a estudar. Beto aceita se casar com Bia, mas impõe suas condições a ela.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.