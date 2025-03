Festival de música em navio deixa fãs de fora: 'Sem comida e 14h em pé'

Passageiros foram impedidos de embarcar no navio Costa Pacífica, em Santos, com destino a Angra dos Reis, na última quinta (20), para o festival Energia On Board após a empresa responsável ter alegado não haver mais espaço disponível para as pessoas.

O que aconteceu

Um dos passageiros, Alessandro Joda, fez um relato em seu perfil do Tiktok sobre o acontecido. "Essa galera toda aqui, todo mundo está com cabine comprada do navio Energia On Board, de uma rádio Energia FM aqui de São Paulo, e ninguém conseguiu embarcar."

O fã ainda falou que as pessoas passaram horas em pé e não conseguiram embarcar. "Pessoas aqui passaram 14, 16 horas em pé sem conseguir embarcar. Sem água, sem alimentação, sem nenhum tipo de informação."

Alessandro disse ainda que a empresa disponibilizou um hotel e um voo de volta para São Paulo. "Resolveram arrumar um quarto de hotel para a gente poder dormir aqui em Santos para poder voltar para São Paulo. Eu sou de Belo Horizonte, vou ter que trocar minha passagem, perder minha passagem, enfim. Fora uma frustração psicológica e tá geral aqui revoltado."

Splash entrou em contato com a assessoria do evento, que, em nota, alegou problemas técnicos. "Infelizmente, devido a falhas operacionais e técnicos, que ainda estão sendo investigados, alguns passageiros não conseguiram embarcar conforme o planejado."

Embora o número de embarques tenha sido inferior à capacidade máxima do navio, a empresa reconhece que o incidente afetou os planos dos passageiros de forma significativa. Assessoria Energia On Board

A empresa disse ainda que todos os passageiros que não embarcaram terão todo o suporte necessário. "Todos os passageiros que não embarcaram terão seus casos analisados individualmente e serão reembolsados por quaisquer custos extras que possam ter ocorrido devido à falha."