Elenco do BBB 25 comemora fim do Tá com Nada: 'Aleluia!'

A produção do BBB 25 confirmou no começo da noite de hoje o fim da dinâmica do Tá com Nada para o elenco.

O que aconteceu

O aviso dado pela produção aconteceu logo após a Prova do Anjo e a escolha do Monstro. "Atenção, todos! Fim do Tá com Nada", decretou o Big Boss, para alegria geral dos brothers.

Maike, 30, e os gêmeos João Pedro e João Gabriel, 22, comemoraram a novidade com aplausos e gritos de euforia. "Ufa!", bradou Maike, aliviado. "Aleluia!", concordou João Pedro. "Viva!", vociferou João Gabriel.

Os confinados estavam de volta ao Tá com Nada desde a última quinta-feira (20). Delma, 54, colocou a casa na punição coletiva para embolsar R$ 90 mil, através do poder "Pegar ou Guardar" que ganhou de Gracyanne Barbosa, 42, já eliminada.

