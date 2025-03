Diego comenta sobre sexualidade no BBB 25: 'Achava que eu era uma maldição'

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada desta sexta-feira (22), durante a festa, Diego e Vitória tiveram uma conversa profunda sobre sexualidade. O brother revelou que, por muitos anos, enfrentou um grande tabu em relação a si mesmo.

O que houve

O ex-ginasta comentou sobre a dificuldade de se aceitar. "Sabe que meu maior tabu foi minha sexualidade, né? Nunca lidei bem com minha sexualidade comigo mesmo, e não é pelas pessoas. Eu nunca consegui me compreender e eu sempre compreendo as outras pessoas. Sempre tive um bloqueio gigantesco comigo, e ainda considero que eu tenho", desabafou Diego.

Diego contou que essa dificuldade afetou até mesmo sua relação com a mãe, já que sempre teve o costume de compartilhar tudo com ela. "Isso foi uma coisa que era um grande problema meu comigo mesmo perante minha mãe, porque eu sempre falava tudo pra minha mãe. Mentir a questão de quem eu era."

Vitória, por sua vez, destacou a importância dessa parte da identidade de Diego. "Sobre uma parte sua que é tudo", comentou.

O brother relembrou que, por muito tempo, teve uma visão extremamente negativa de si mesmo. "Eu achava que eu era uma maldição, um demônio, achava tantas barbaridades de mim..."

Diego afirmou que um relacionamento passado foi fundamental para que ele conseguisse se libertar dos tabus. Aos poucos, ele foi compartilhando sua verdade com as pessoas ao seu redor, encontrando acolhimento e compreensão.