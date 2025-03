Pomba suja: Diego condena expressão usada por Vinícius no BBB 25

Na madrugada desta sexta-feira (22), durante a festa, Diego Hypolito se posicionou contra o uso da expressão "pomba suja", dita por Vinicius para Renata no último Sincerão do BBB 25. O ex-ginasta deixou claro seu descontentamento com o termo.

O que houve

Diego destacou que jamais utilizaria essa fala, nem mesmo em momentos de raiva. "Eu não estou contente com essa fala. Isso é meu. Como eu jamais faria, nem no meu momento de fúria... Quando você coloca uma fala que as pessoas não têm conhecimento, você dá pauta para outro entendimento", disse Diego.

Guilherme, que também participava da conversa, afirmou que a expressão pode ter diferentes interpretações. "Na cozinha eu disse: 'Pode ser visto de outra forma. Eu conheço de uma forma leve, mas de uma forma pesada também'."

No entanto, Diego manteve sua posição e reforçou seu incômodo com o termo. "Amigo, vamos ser sinceros... Em nenhum momento, ser chamado de 'pomba' ou 'pombo'. Eu não ficaria nem um pouco contente em escutar isso de nenhuma das maneiras. Vejo que existem muitas melhoras, só que são personalidades muito diferentes."

O ginasta defendeu que ações falam mais do que palavras. "Eu não acho mais que, assim, as palavras vêm ao vento. As atitudes falam muito mais. Vocês me abraçaram com o coração. Por mais que tenham mais atitudes nossas que também estão erradas, eu acho que não deveria ter chamado ninguém de pombo, mesmo que seja uma gíria. Eu não concordo."