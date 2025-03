De biquíni, Letícia Spiller mergulha no mar e tatuagem chama atenção

Letícia Spiller, 51, mostrou um mergulho durante um passeio de barco em Búzios, no Rio de Janeiro, para comemorar o Dia da Água.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um vídeo hoje para conscientizar para a importância da conservação dos rios, oceanos e mananciais. "Celebremos"

Nas imagens, a atriz aparece de biquíni dando um mergulho e uma tatuagem nas costas, próxima da região lombar, chamou atenção. "Simplesmente linda", disse um fã. "Por que você fez essa tatuagem?", questionou outro. "Linda demais", disse mais um.

Nesta semana, Leticia Spiller compartilhou fotos ao lado do novo namorado, o português Franclim Mendes da Silva, com quem assumiu o romance no Carnaval. "Dumpzão de carnaval! Porque tem a hora da folia mas também do descanso."