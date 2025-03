Cantor morre afogado no Rio São Francisco ao visitar gravação de trabalho

O cantor Rafa Diniz, 22, morreu afogado no Rio São Francisco, localizado entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), na tarde da última sexta-feira (21). A informação foi confirmada pelo agente do artista para Splash.

O que aconteceu

O cantor, segundo relato do empresário Matheus Mattos, se afogou ao entrar no Rio São Francisco para nadar. Splash procurou a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de Petrolina, mas não obteve resposta até a publicação deste material.

Queria que isso não fosse verdade, tantos planos, tantas barreiras estávamos vencendo juntos. Vou honrar suas marias aqui, meu guri.

Matheus Mattos, agente de Rafa Diniz

Velório de Rafa Diniz será na cidade de Petrolina Imagem: Divulgação/@rafadinizoficial

Artista visitou a Ilha de Fogo, cartão-postal do Vale do Rio São Francisco, para planejar o cenário de gravação do EP "Resenha na Ilha". O evento aconteceria amanhã.

Rafa Diniz deixa duas filhas. Ele estava trabalhando no ramo da música há três anos e se apresentava com o estilo do arrocha.

O velório do artista será realizado na tarde deste sábado (22), no bairro Ouro Preto, na cidade de Petrolina. Já o sepultamento está programado para ocorrer no domingo (23), às 9h, no Cemitério Campo das Flores, em Petrolina.