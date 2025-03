Voo sobre a plateia e crise de riso: as curiosidades sobre a peça 'Wicked'

A história já é bem conhecida. Foi livro, peça e, agora, filme, com direito a destaque na cerimônia do Oscar. Mas quem se aventura pelo musical "The Wicked", em cartaz em São Paulo, não deve esperar uma versão do longa com Ariana Grande e Cynthia Erivo. O alerta é feito pelas próprias atrizes que estrelam a peça.

Não venham esperando ver o que viram na tela do cinema, venham esperando ser surpreendidos. Wicked é transformador! Quem assistir vai sair do teatro emocionado e encantando com a magia dessa história.

Fabi Bang, que interpreta Glinda, em conversa com Splash

Essa é a terceira versão da peça apresentada em São Paulo, novamente com Fabi Bang e Myra Ruiz interpretando Glinda e Elphaba, respectivamente. As outras ficaram em cartaz em 2016 e 2023. Agora, com o incentivo do filme indicado ao Oscar, "The Wicked" estreou novamente na última quinta-feira, com algumas mudanças.

Curiosidades de "The Wicked"

Como parte das surpresas estão a entrada aérea de Glinda com seu vestido rosa brilhante em uma bolha e o voo inédito da Elphaba por cima da plateia. O espetáculo também ganhou novos cenários e efeitos especiais, que são assinados pelo renomado ilusionista Issao Imamura.

Entre perrengues que incluem quedas e até mesmo ficar presa na bolha, as protagonistas afirmam que o "problema" mais comum são as crises de riso. "Algo acontece nos bastidores, eu e a Fabi continuamos rindo, aí abaixamos a cabeça, fingimos que é emoção e segue", conta Myra.

Vamos colocar uma cláusula no contrato dizendo assim: contratou as duas, então não vamos ouvir nada sobre crise de riso. Porque vocês [os contratantes] estão ciente que vai acontecer.

Fabi Bang em tom de brincadeira

As risadas são apenas uma parte da amizade e cumplicidade conquistada pelas protagonistas. Elas são as únicas artistas das adaptações de 2016 e 2023 que foram mantidas no musical em cartaz no Teatro Renault. Outros 28 atores fazem parte do elenco, além de uma orquestra formada por 17 músicos.

A parceria se estendeu para outros projetos e até para a vida pessoal: Myra é madrinha da filha de Fabi. "Eu e a Myra temos quase um casamento, só que sem sexo", brinca Fabi. "A gente se apoia muito e se recusa a virar o clichê de duas atrizes, de duas mulheres que caem na rivalidade", ressaltou Myra.

Com essa ligação entre as atrizes, e delas com as personagens, Fabi e Myra foram chamadas também para dublar a mais recente adaptação para o cinema, com Ariana Grande e Cynthia Erivo. "Contribuí um pouquinho com a versão brasileira para trazer um pouco da assinatura da Fabi", disse a atriz.

O filme me inspirou a ir até mais fundo em certas coisas que já tocavam muito o nosso coração. Me inspirei na Cynthia Erivo. Algumas escolhas vocais que ela fez, alguns detalhes, mas com o nosso toque.

Myra Ruiz

A nova versão de "The Wicked" estreou com 80 mil ingressos antecipados até o início de junho. A história se passa na Terra de Oz e mostra como Elphaba ganhou a fama de Bruxa Má do Oeste e como surgiram personagens clássicos, como o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão Covarde.