Beto é escorraçado pela pessoa que menos espera em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (22) de "Garota do Momento" (Globo), Beto briga com um homem para defender Beatriz.

Alfredo noticia a Raimundo que, por conta da confusão de Beto e Beatriz, a agência terá de abrir mão do prêmio. Indignado, Raimundo afirma que Beto destruiu sua empresa.

Raimundo (Danton Mello) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Clarice tem uma nova memória de seu passado, mas despista Juliano. Ana Maria se irrita com os planos de Iolanda de vender a pensão e deixar o estado. Ulisses beija Glorinha.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.