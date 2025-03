Beleza Fatal: autor diz se terá continuação e defende novela 'sem lacração'

Autor do grande sucesso Beleza Fatal, Raphael Montes revelou se sua obra terá uma continuação e defendeu o estilo da novela 'sem lacração', em entrevista ao UOL News deste sábado (22).

Cheio de projetos e novas ideias, Raphael Montes explicou que dificilmente fará uma continuação de sua novela, acreditando que tudo precisa ter um final.

Como falei, tenho algumas ideias de novelas novas e é por isso mesmo, porque tenho novas ideias, que eu tenho certas dúvidas se precisa de uma continuação. Acho que Beleza Fatal é um sucesso, marca o momento de uma narrativa do streaming que conseguiu chegar na casa das pessoas e virou cultura pop, mas eu acho que é bom que as coisas comecem, mas também terminem.

Eu sempre digo, eu fiz Bom Dia Verônica, que é uma série da Netflix, se eu tivesse continuado ela por várias temporadas, eu não teria feito Beleza Fatal. Então é bom que as coisas terminem para que eu possa então fazer outras coisas.

Tenho que dizer que a demanda do público para que tenha continuação é grande, então eu estou sofrendo certa pressão aqui para fazer uma continuação, mas por enquanto estou me mantendo firme, porque ainda não tive uma boa ideia.

Raphael Montes

Novela 'sem lacração' agrada também o público conservador

Fato bastante celebrado também pelo autor da novela foi a boa aceitação do público considerado mais conservador, já que Beleza Fatal tem alguns personagens gays e trans, mas foi produzida 'sem lacração', como explicou Montes.

Essa é uma visão minha como autor de como se faz dramaturgia. Eu não acredito numa dramaturgia que seja didática, que seja moralista, que seja 'lacrativa'. Eu sou um homem gay, mas não acredito que quando você vai contar uma história, você tem que ficar dando lição de moral no público, falando, olha que absurdo você ser homofóbico, olha que absurdo. Não, eu acredito que tem que ser tratado de maneira natural.

Existem pessoas gays, bis, trans, héteros, cis e assim vai e todos ali vivem. Por exemplo, a mulher trans, é claro que ela tem uma vivência de mulher trans na novela e vive experiências por ser uma mulher trans, mas a trama principal dela é uma trama que na verdade não dialoga com o fato de ela ser uma mulher trans.

Acredito que essa é a melhor maneira de você discutir e trazer assuntos para o público. E, curiosamente, como repercussão disso, Beleza Fatal é uma novela que foi muito abraçada pela comunidade gay, mas também é uma novela que não incomoda e tem também um público conservador.

Raphael Montes

Para Raphael Montes, essa naturalização no enredo foi o ponto-chave para o sucesso de Beleza Fatal entre todos os públicos.

Quando eu recebi esse dado de que o público conservador também gosta de Beleza Fatal, ou seja, não desliga porque tem assuntos atuais, a meu ver isso é muito positivo, porque, na verdade, mesmo o público conservador sabe que existem mulheres trans e que existem homens gays e pessoas bissexuais.

Na medida em que o público não se sente ofendido ou se sente intimado a pensar de determinada maneira, eu acho que a gente naturaliza esses assuntos como deve ser.

Raphael Montes

