BBB 25: Vinícius minimiza reação de Renata a 'pomba suja': 'Gíria baiana'

Vinícius, 28, minimizou o alvoroço que a expressão 'pomba suja' causou na casa - sobretudo em Renata, 33 - após ser dita por ele no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em seu Raio-X de hoje, o promotor de eventos convidou o público a se informar sobre o real significado da expressão. "Vocês deram uma pesquisada sobre algumas gírias baianas para se contextualizar, caso uma falta de compreensão esteja pairando pelo ar... Porque aqui dentro parece que sim. Está feio!", disparou ele.

Vini deixou claro, entretanto, que não deixará que essa polêmica abale sua paz interior. "Mas bola pra frente! Eu falei que nada ia tirar minha felicidade, e não vai."

A expressão "pomba suja", na Bahia, é usada para designar alguém não-confiável. Vinícius a usou para se referir a Eva, 31, e a Renata, por conta de algumas atitudes das duas que considerou indignas.

