Gritaria, choro: Como foi a semana após volta de Renata da Vitrine do Fifi

A última semana do BBB 25 (Globo) foi altamente impactada pelo retorno de Renata da Vitrine do Seu Fifi. Desde que retornou à casa, a bailarina trouxe diversas informações externas e encarou seus adversários de frente. Isso trouxe consequências para Gracyanne Barbosa, que acabou eliminada, e fortaleceu embates já existentes.

O que aconteceu

BBB 25: Renata confrontou adversários e fez alertas ao voltar para a casa Imagem: Reprodução/Globoplay

Logo de cara, ela fez questão de alfinetar Aline, usando uma frase dita pela ex-policial militar. "Avisando que a surucucu voltou pra quem ficou com saudade e pra quem celebrou quando eu fui embora", disparou. Renata garantiu que o público mostrou vídeos para ela e questionou o motivo de Aline ter lhe dado cobra no queridômetro.

Renata não hesitou em confrontar Delma e disse que a pernambucana não tira o nome dela da boca. "Ela fala de mim nos quatro cantos da casa. Ela fala de mim o tempo inteiro. Falsa foi o mínimo que ela me chamou. Ainda disse que sou nariz empinado, falou um monte de coisa de mim", contou.

Renata cumpriu a promessa feita ao marido de Daniele Hypolito, Fábio, e avisou a sister e Diego sobre Gracyanne Barbosa. A cearense entregou que a musa fitness sempre falou mal dos dois. "Gracyanne fala o tempo todo de vocês. Se o Fifi não foi o suficiente pra você acreditar, tô aqui pra ser o porta-voz. Fala mal o tempo todo, questiona sua ansiedade, seus remédios, falou da Daniele também. Várias coisas. Mas pediram pra você abrir os olhos".

A bailarina também confrontou João Gabriel e João Pedro: "Apareceu vocês falando mal de mim, dizendo que eu sou interesseira", afirmou Renata.

"Não está tendo humildade"

BBB 25: Aline comenta e ironiza retorno de Renata Imagem: Reprodução/Globoplay

Renata foi acusada de soberba após seu retorno. Aline criticou a postura da cearense. "Vai cair, viu? Vai cair, porque não está tendo nem humildade para reconhecer as coisas que ela mesma falou. (...) Se ela está achando que já ganhou o jogo, bota todo mundo para fora e leva o prêmio".

Desculpas

BBB 25: Gracyanne Barbosa pediu desculpas a sister Imagem: Reprodução/Globoplay

Daniele conversou com Gracyanne após o alerta de Renata, e a influenciadora fitness afirmou nunca ter falado mal da ginasta. "Se eu falei algo de você... Mas eu acho que não. Eu falei sobre ser mimada e me coloquei no meio. A gente está acostumada com as pessoas fazerem as coisas para a gente. Do Di eu tive, sim, muitas dúvidas, porque eu conhecia um Diego lá fora que eu não vi aqui dentro. Me desculpa se teve alguma coisa que te magoou, porque, de você, eu não lembro de ter comentado sobre nada, nunca", disse Gracyanne para Daniele.

Isolada

Imagem: Reprodução/Globoplay

Com suas aliadas fora do jogo e o afastamento de Diego e Daniele, Gracyanne se viu cada vez mais só. A sister chegou a fazer um rápido desabafo com o ginasta e disse que a solidão era inevitável: "Eu não vou ficar sentando com um grupo que eu não sei se estão conversando [sobre jogo]. Mas isso não é um problema, não é uma coisa que eu já não tenha passado na vida. Quando a Thamiris saiu, eu falei: 'Óbvio que estou sozinha'. Até porque se você está sentado com um grupo, as pessoas acham que você está no grupo ou ouvindo a conversa. Não tem como eu não ficar sozinha. Eu vejo que tem um grupo aqui e outro ali, eu vou para academia, para dentro do quarto".

Furto de alimentos

Imagem: Reprodução/Globoplay

A sister reuniu todos os participantes para a sala e admitiu estar furtando alimentos. A influenciadora se emocionou bastante. "Aqui dentro, mesmo sabendo que estava sendo filmada, eu sabia que todo mundo ia saber. Na minha cabeça, eu ia precisar de novo e ia ter que comer do lixo. Peço desculpas pra todo mundo. Sei que é errado. Mas eu não queria compartilhar isso porque não queria que minha mãe soubesse", confessou Gracyanne, bastante emocionada. A sister foi abraçada por todo o elenco e recebeu palavras de apoio.

Monstro

'Castigada', Aline pesca peixes artificiais na piscina do BBB 25 Imagem: Reprodução/Gshow

Aline foi colocada no Castigo do Monstro e precisou pescar até 1.000 peixes de brinquedo que eram jogados na piscina. A sister se queixou de suposto "deboche" de seus adversários. "No Monstro de ninguém... Ninguém fica nessa gargalhada toda", desabafou.

9º Paredão

Imagem: Reprodução/Globoplay

O Líder Guilherme indicou Gracyanne ao Paredão. Eva foi a mais votada da casa. Daniele e Joselma ficaram empatadas como as segundas mais votadas. O Líder salvou a sogra e colocou Daniele do Paredão. Assim, Gracyanne, Eva e Daniele disputaram a berlinda. A influenciadora fitness acabou eliminada.

Gritaria

Imagem: Reprodução/Globoplay

Após a formação do Paredão, Aline questionou Eva e Renata o motivo de não terem votado nela, mesmo com todos os embates que tiveram nos últimos dias. As bailarinas tentam responder ao mesmo tempo, falando alto. "Vocês estão gritando, está doendo meu ouvido. Estou falando tão educada com vocês. Está parecendo uma gralha no meu ouvido gritando", disparou Aline.

Sincerão

BBB 25: Guilherme e João Gabriel batem boca ao vivo Imagem: Reprodução/Globoplay

João Gabriel e Guilherme se estranharam após o pernambucano criticar a estratégia do quarto Fantástico de dividir os votos na formação do Paredão. "O BBB é só de embate, né de estratégia. É de inteligência também, você é burro!", gritou o goiano. Guilherme respondeu: "Burro é você!".

BBB 25: Aline é definida como 'Joga Sujo' durante o Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

Ainda na mesma dinâmica, Vilma surpreendeu ao escolher Aline como "Joga Sujo", deixando a baiana visivelmente abalada. Além disso, a mãe de Diogo Almeida também definiu Vinicius como "Manipulador". "Vocês mentiram. Vocês inventaram para queimar a imagem dele", disse a veterana, acusando a dupla de ser responsável pela eliminação do filho.

Rompimento

BBB: Eva foi ignorada ao tentar falar com Delma pós-Sincerão Imagem: Reprodução/TV Globo

Após o Sincerão, Eva tentou chamar Delma para conversar sobre os atritos entre elas, mas, a pernambucana a ignorou. "Não quero corja não, cada um faz o seu", exclamou Delma, enquanto seguia para dentro da casa.

Fim de aliança?

BBB 25: João Pedro se irrita com Eva e comenta sobre deboches Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro se mostrou irritado com Eva e reclamou da sister para Renata. "Estou chateado. Tem dias que a Eva vem debochando [de mim]. Na hora que você chegou em mim, eu pensei que Eva tava tirando treta, e ela fez assim [cara feia]. João Gabriel percebeu também. Não tô aguentando mais. Você é a melhor amiga dela, mas não tô aguentando mais esse debochinho, não!", disse, sinalizando um fim entre a aliança deles.

Da Vitrine para a liderança

BBB 25: Renata vence 10ª Prova do Líder Imagem: Reprodução/Globoplay

Dias após voltar para a casa, Renata venceu a Prova do Líder. Para o VIP, a sister tinha apenas uma pulseira e escolheu Eva. Além das duas, Guilherme, Delma e Vinícius seguem no VIP pela dinâmica do Pegar ou Guardar.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas