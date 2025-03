Desabafo de Diego e críticas à Renata: a madrugada de festa no BBB 25

Na madrugada de sábado (22), os brothers do BBB 25 (Globo) aproveitaram mais uma festa — desta vez com o show de Michel Teló. Splash separou os principais momentos do evento.

O que aconteceu

Michel Teló fez um tour pela casa mais vigiada do Brasil e até provou a comida da Xepa. A aventura do cantor foi interrompida após um aviso da produção: "Seu tempo na nossa humilde residência acabou."

Diego Hypolito se posicionou contra o uso da expressão "pomba suja", dita por Vinícius para Renata no último Sincerão. O atleta disse que jamais utilizaria essa fala, nem mesmo em momentos de raiva: "Quando você coloca uma fala que as pessoas não têm conhecimento, dá pauta para outro entendimento."

Em um papo com Vitória, Diego falou sobre sua sexualidade e revelou que, por muitos anos, enfrentou um grande tabu em relação a si mesmo. O ginasta comentou sobre a dificuldade de se aceitar: "Eu nunca consegui me compreender e eu sempre compreendo as outras pessoas. Sempre tive um bloqueio gigantesco comigo."

Aline e Delma criticaram o posicionamento de Renata após ter sido chamada de "pomba suja". Segundo a policial, a discussão tomou uma proporção maior do que deveria: "Elas [Renata e Eva] são nordestinas e sabem o que são as coisas. [...] O problema é a necessidade delas de querer tornar as coisas além do que são de fato."

