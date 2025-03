Renata reclama após ser chamada de 'pomba suja' no BBB 25: 'Desrespeitoso'

Na tarde de hoje, Renata reclamou com Eva, Maike e Vilma sobre ter sido chamada de "pomba suja" por Vinícius no último Sincerão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No papo, Renata desabafou: "Ele [Vinícius] disse que era um animal. Achei desrespeitoso. Existem pessoas para fazer determinadas brincadeiras."

Eva concordou com a amiga e completou: "Amiga, não foi uma brincadeira. [...] Quando eu pedi para ele explicar [a expressão], ele foi todo grosso: 'Procura no Google'."

Eu não gostei, achei extremamente desrespeitoso. Não interessa qual a intenção da palavra. Até falei para a Vitória: "Você ia gostar se ser chamada de 'pomba suja' no programa ao vivo? Eu não acho isso normal". Renata

"Pomba suja" é uma gíria da Bahia, estado de Vinícius. A expressão diz respeito a alguém que não é confiável, que está no "caminho errado".

