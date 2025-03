João Pedro reclama de aliada do BBB 25: 'Chegou por último e que nos tirar'

João Pedro desabafou com João Gabriel na madrugada de sábado (22) e reclamou do comportamento de Eva no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No papo, os gêmeos questionaram suas alianças e afirmaram que só devem se importar com eles mesmos — e no máximo com Maike, que está com a dupla desde o começo. Segundo João Pedro, Eva e Renata chegaram por último no grupo e agora acham que "mandam em tudo".

João Gabriel comentou que "não vê nada demais" no comportamento de Eva, mas o irmão discordou: "É que eu estou vendo de longe, você não. São pequenas coisas que eu vejo e que me incomodam."

João Pedro afirmou que não confia mais na bailarina: "Minha raiva é essa. Ela [Eva] chegou depois de todo mundo e agora quer tirar a gente. Quem chegou por último foi ela, não foi a gente não."

