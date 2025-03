BBB 25: João Pedro admite ter dado 'mala' a Vitória Strada no Queridômetro

Vitória Strada, 28, surpreendeu-se ao descobrir quem lhe atribuiu a pecha de 'mala' no Queridômetro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A atriz questionou Eva, 31, e os gêmeos João Pedro e João Gabriel, 22, sobre qual deles fora o autor da 'travessura'. "Quem de vocês me deu 'mala'? Pode falar", pressionou ela, aos risos.

Diante da negativa de Eva e João Gabriel, João Pedro acabou admitindo a culpa. "Entendi, agora querendo comprar apoio para dar para o grupo, me achando mala. Engraçado, né?", ironizou Vitória, em tom de brincadeira.

O irmão de João Gabriel justificou a atitude no fato de a atriz ter lhe dado 'alvo' há alguns dias - explicação que ela não engoliu. "Mas 'alvo' é diferente de 'mala'. Nís sabemos que somos alvo um do outro. E mala é por quê?", seguiu pressionando ela, para constrangimento do gêmeo.

