BBB 25: Diego Hypolito passa mal após prova e preocupa brothers: 'Asma'

Diego Hypolito, 38, sentiu-se mal após disputar a primeira etapa da Prova do Anjo da semana no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta sofreu uma crise de asma após concluir o desafio. Ele foi levado às pressas ao confessionário, onde passou cerca de 30 minutos recebendo atendimento.

Ao retornar para casa, Diego tranquilizou os colegas, mas não soube explicar o que desencadeou a crise. "Foi a minha asma e possivelmente juntou com a minha fobia. Não estou conseguindo respirar normalmente", afirmou ele.

A Prova do Anjo deste sábado foi vencida por João Gabriel, 22. Ele designou Guilherme, 27, para o Castigo do Monstro e terá a chance de imunizar outro participante na formação do Paredão de amanhã.

