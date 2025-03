BBB 25: 10ª Prova do Anjo é de agilidade e comunicação; acompanhe

A 10ª Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) teve início na tarde de hoje. O vencedor imunizará um participante na formação do Paredão de amanhã.

Como é a 10ª Prova do Anjo?

A dinâmica começou às 16h07 horas.

Apenas 10 participantes disputam o desafio, em duplas.

Disputam a prova as seguintes duplas, em ordem de jogada: Joselma e Guilherme, Maike e Vilma, Daniele e Diego Hypolito, Eva e Vitória Strada, João Pedro e João Gabriel.

Primeira etapa

Os jogadores se dividem em Corredor e Observador. O Corredor está ligado por cordas à sua dupla, suspendendo o parceiro a cada vez que caminha para a frente.

A prova tem início quando o Corredor aperta o botão.

Ambos jogadores devem colocar oito placas junto às suas idênticas do outro lado do muro. Ganha esta etapa da Prova a dupla que cumprir o desafio em menor tempo

Vetos

Renata sorteou dois participantes para vetarem alguém.

Maike foi sorteado e vetou Vinícius.

João Pedro foi sorteado e vetou Aline.

