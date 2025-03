BBB 25: Daniele Hypolito confronta Vilma: 'Me dá mala no Queridômetro?'

Daniele Hypolito, 40, confrontou Vilma, 68, sobre as impressões desta a seu respeito no Queridômetro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A ginasta quis saber se foi a mãe de Diogo Almeida, 40, quem lhe colocou a pecha de 'mala'. "Dona Vilma, posso te perguntar uma coisa? Você que me dá mala no Queridômetro?", indagou a irmã de Diego Hypolito, 38, na cozinha.

Vilma negou e acrescentou que, salvo em raras exceções, distribui corações para todo o elenco. "Eu dou coração para todo mundo. Esta semana não dei, não. O meu coração [no Queridômetro] é um bom dia."

Daniele aceitou a resposta da colega e esclareceu as razões de sua preocupação. "Estou perguntando por que às vezes é preciso saber, se alguma coisa que falamos [pegou mal], ou se alguma atitude nossa foi chata... Até para melhorarmos."

