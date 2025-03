Alessandra Negrini apoia campanha de doação para pagar arena do Corinthians

Alessandra Negrini, 54, endossou a campanha de doações para ajudar a quitar o débito da arena do Corinthians, situada em Itaquera, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Negrini, que é torcedora do Timão, entrou na campanha para arrecadar fundos para quitar a Neo Química Arena. A atriz compartilhou nos stories de seu perfil no Instagram uma publicação da Gaviões da Fiel que incentiva os corinthianos a doarem o valor mínimo de R$ 18.

Postagem da Gaviões diz que se cada torcedor do Corinthians doasse ao menos R$ 18 o débito da arena seria quitada. "A conta é simples, Fiel: 35 milhões de corinthianos. R$ 18 cada. Pagamos a dívida. O Corinthians sempre foi movido pela sua torcida. Já vencemos dentro de campo, já calamos rivais, já fizemos história com invasões e títulos inesquecíveis. Agora, temos um novo desafio: garantir o futuro da nossa casa".

Campanha de arrecadação para ajudar o Corinthians já passou de R$ 35 milhões. O clube criou a vaquinha no ano passado com a meta de arrecadar até R$ 700 milhões, valor do que falta ser pago da arena.

A campanha apresentou números expressivos no início e chegou a alcançar R$ 10 milhões um dia após o lançamento oficial. No entanto, as doações vieram em ritmo mais baixo nas últimas semanas e a Gaviões tenta reaquecer as doações. Para isso, contou com o apoio de Negrini.

Alessandra Negrini é corinthiana. A atriz comemorou a vitória do Timão no jogo de ida contra o Palmeiras na final do Paulistão. Ela também é destaque da escola de samba Gaviões da Fiel.