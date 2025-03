'Coerente', 'lixo': final de 'Beleza Fatal' divide opiniões nas redes

Na noite de sexta-feira (21) foi ao ar o último capítulo de "Beleza Fatal", a primeira novela original do streaming Max.

Com a exibição do último capítulo, a novela ficou no topo dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "'Beleza Fatal' se consagrou uma das melhores novelas da atualidade", comentou um internauta.

Uma das resoluções mais aguardadas era a revelação do assassino de Benjamin (Caio Blat). Nas cenas finais, Sofia (Camila Queiroz) revelou que é a assassina e humilha Lola (Camila Pitanga) na cadeia.

O capítulo final dividiu a opinião dos telespectadores nas redes sociais. 'Pois eu gostei do final achei coerente a Sofia finalmente se vingou da Lola e por consequência ficou sozinha no final", comentou um internauta. "39 episódios impecáveis pra me entregar esse lixo no final", disse outro que não gostou da resolução da trama.

