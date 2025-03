Ruivinha de Marte supera desnutrição, muda corpo e quer ser fisiculturista

Ruivinha de Marte, 28, surpreendeu os seguidores ao mostrar a transformação física que vivenciou após superar a desnutrição.

O que aconteceu

Ruivinha, que foi já foi alvo de comentários depreciativos pela magreza, ostentou nova forma física. A influenciadora, que pesava 46 kg, agora está com 60 kg e pretende continuar evoluindo seu corpo.

Influenciadora passou por transformação e agora sonha em se tornar fisiculturista. Ela, que já foi considerada desnutrida, buscou ajuda de profissionais de saúde para readequar sua dieta e, aliada a prática de exercícios físicos, conquistou o corpo que desejava.

Estava desnutrida, com deficiência de várias vitaminas, e isso começou a me preocupar. Decidi entrar no mundo fitness para melhorar minha qualidade de vida e acabei me apaixonando pelo processo. O fisiculturismo veio como um desafio que me ajudou a encontrar disciplina e força, tanto física quanto mental.

-- Ruivinha de Marte

Ela admite que a mudança física também elevou sua autoestima. Agora, a famosa quer disputar campeonatos e foi convidada para participar do Arnold Sports Festival South América, evento considerado um dos maiores da América do Sul para fisiculturistas. Ruivinha, no entanto, não deve competir nesta edição.

Quem é Ruivinha

Natural do Amazonas, Ruivinha de Marte, cujo nome é Anny Bergantin, soma hoje 8,6 milhões de seguidores no Instagram. Ela começou a ganhar projeção em 2020, quando viralizou nas redes sociais, e fez participação no clipe de "No Chão Novinha", parceria de Anitta e Pedro Sampaio.

Ela é fã de Joelma e uma de suas marcas são os cabelos com colorações diferentonas. A influenciadora sempre gostou de usar roupas que deixava sua barriga em evidência, além de exibir o piercing no umbigo.

Ruivinha, que também é cantora e humorista, participou do elenco de A Fazenda 14 (RecordTV).