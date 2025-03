Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 22/3 a 5/4

Clarice tem uma nova memória do passado. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Sábado, 22 de março

Beto briga com um homem para defender Beatriz. Clarice tem uma nova memória de seu passado, mas despista Juliano. Ana Maria se irrita com os planos de Iolanda de vender a pensão e deixar o estado. Ulisses beija Glorinha. Alfredo noticia a Raimundo que, por conta da confusão de Beto e Beatriz, a agência terá de abrir mão do prêmio. Raimundo afirma que Beto destruiu sua empresa.

Segunda-feira, 24 de março

Raimundo acredita em Beto. Bia mente para Clarice e Celeste. Ana Maria descobre que Iolanda está grávida. Jacira desconfia de Creiton. Maristela garante a Bia que ela terá Beto. Lígia conforta Ronaldo. Nelson arma uma bomba caseira para estragar o show de Érico. Beto desabafa com Ulisses.

Terça-feira, 25 de março

Beatriz exige que Beto se afaste dela. Carlito desmaia. Celeste estranha o comportamento de Bia. Lígia aconselha Beto. Carlito é operado de emergência. Jacira deduz que Creiton é um impostor. Glorinha avisa a Beatriz que Beto a está procurando. Clarice conforta Teresa. Topete planeja uma forma de despertar ciúmes em Eugênia. Zélia e Maristela ameaçam Letícia.

Quarta-feira, 26 de março

Maristela revela a Juliano que chantageou Letícia. Clarice repreende Bia. Beatriz pede perdão por ter duvidado de Beto. Topete e Ana Maria selam um acordo para fingir que namoram. Jacira se livra de Creiton. Beatriz pede ajuda a Basílio para desmascarar Letícia. Alfredo sofre uma estafa. Beto revela que os Alencar compraram o laudo de Letícia. Ronaldo agride Beto. Bia procura Beatriz.

Quinta-feira, 27 de março

Beto afirma a Ronaldo e Raimundo que não se casará com Bia. Alfredo acredita que ainda está casado com Teresa. Raimundo dá um ultimato em Beto sobre o casamento com Bia. Carlito volta para casa. Anita beija Alfredo na tentativa de recuperar sua memória. Beto deixa a casa de Raimundo e pede abrigo para Vera. Orlando se aproxima de Ana Maria. Beto diz a Bia que se casa com ela se ela assumir a culpa do roubo do colar de joias e inocentar Beatriz.

Sexta-feira, 28 de março

Bia recusa a proposta de Beto. Juliano pressiona Raimundo pelo noivado de Beto e Bia. Topete pede Ana Maria em namoro. Bia vê Beto com Beatriz e passa mal. Juliano, Raimundo e Beto levam Bia para o hospital. Érico admira o talento de Carlito para a elétrica. Sérgio pede ajuda a Jacira. O médico afirma que o estado de Bia é sério. Iolanda revela a Ana Maria que Topete é seu irmão. Clarice pede que Beatriz desista de Beto para salvar Bia.

Sábado, 29 de março

Beatriz diz a Clarice que ela não tem direito de lhe pedir para desistir de seu amor. Ana Maria fica reflexiva ao saber que é filha de Orlando. Beatriz decide acatar o pedido de Clarice. Basílio insinua que ficará na empresa até mais tarde. Marlene acredita que Érico e Carlito se reconciliarão. Érico incentiva Carlito a estudar. Beto aceita se casar com Bia, mas impõe suas condições a ela.

Segunda-feira, 31 de março

Beto afirma a Bia que se casará com ela. Alfredo recupera sua memória. Bia comemora com Clarice o futuro casamento. Beto desabafa com Lígia. Orlando alerta Juliano sobre um novo produto. Ana Maria inicia o trabalho na perfumaria. Beatriz garante a Beto que os dois continuarão amigos. Bob chega ao Rio de Janeiro. Lígia confronta Clarice. Ronaldo sofre com o futuro casamento de Bia e Beto. Orlando revela a Zélia as artimanhas de Juliano com o novo sabonete. Lígia flagra Raimundo com Marlene. Clarice questiona Bia sobre as condições impostas por Beto.

Terça-feira, 1º de abril

Clarice e Juliano não autorizam o casamento de fachada de Bia com Beto. Marlene deixa Raimundo e Lígia a sós. Juliano confronta Beto e Raimundo. Lígia diz a Ronaldo que precisa mudar algo em sua vida. Marlene confessa a Anita que teme que Raimundo reate com Lígia. Topete admite para Carlito que está apaixonado por Eugênia. Sérgio decide contratar Bob para um programa de TV. Topete sofre um acidente para defender Eugênia. Todos se preparam para o concurso de rock no Gente Fina. Beto convida Beatriz para ser seu par. Clarice tem uma ideia para sanar a dúvida sobre os exames de Bia.

Quarta-feira, 2 de abril

Todos estranham o comportamento de Topete após o acidente. Clarice tem uma nova memória. Bia exige que Beto não dance com Beatriz no concurso de rock. Orlando chama a atenção de Ana Maria por conta de seu cabelo. Ulisses convida Érico/Verônica Queen para ser jurada do concurso. Basílio e Zélia procuram provas contra Maristela e Juliano. Bia decide se inscrever no concurso com Ronaldo. Maristela retira Bia do concurso à força.

Quinta-feira, 3 de abril

Beto agradece a ajuda de Lígia. Raimundo confessa a Alfredo que se preocupa com a saúde de Lígia. Topete sofre com seu novo comportamento pós-acidente. Lígia passa mal e pede ajuda a Raimundo. Bia chantageia Ronaldo para ajudá-la em uma nova armadilha contra Beatriz. Basílio ajuda Beatriz financeiramente. Zélia encontra os documentos sobre o novo produto adulterado da Perfumaria Carioca.

Sexta-feira, 4 de abril

Bia passa mal. Clarice tem uma nova memória de seu passado ao acudir Beatriz. Teresa reclama da presença de Bob em sua casa. Bia pede perdão a Beto. Raimundo confunde Marlene com Lígia. Maristela pede ajuda a Zélia para comprar o novo diagnóstico de Bia. Ulisses e Glorinha descobrem que Orlando é o pai de Ana Maria. Beatriz mostra para Clarice a toalha da qual ela se recordou em seu flashback.

Sábado, 5 de abril

Clarice tem novas memórias. Iolanda sente fortes dores abdominais, e Ulisses e Glorinha a levam para o hospital. Ana Maria e Carlito se beijam. Ulisses descobre a gravidez de Iolanda e afirma que a mulher não está sozinha. Glorinha teme o término de seu namoro com Ulisses. Bob decide voltar para a clínica. Eugênia beija Topete. Sebastião insinua que Ulisses deverá se casar com Iolanda.