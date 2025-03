BBB: Renata ativa 'Revela Votos' e descobre quem mais a indicou ao Paredão

A nova líder da semana no BBB 25, Renata, não perdeu tempo ao chegar ao Apê do Líder na madrugada desta sexta-feira (21). Poucos minutos após entrar no espaço, a bailarina já começou a utilizar as ferramentas exclusivas do local para fazer descobertas sobre o jogo.

O que aconteceu

Renata ativou o Revela Votos. A sister constatou que recebeu sete votos desde o início da edição.

A ferramenta também revelou quem mais a indicou para o paredão. Gracyanne Barbosa, Thamiris e Camilla foram as participantes que mais votaram na bailarina para ir ao Paredão.

Eva, que acompanhou o momento, reagiu. "Ainda bem que a três já saíram e não têm mais como votar", disse.

