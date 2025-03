BBB 25: Renata ganha penúltimo apartamento avaliado em R$260 mil

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada desta sexta-feira (21), Renata conquistou a liderança da semana no BBB 25. Além de alcançar essa posição, a bailarina foi premiada com o penúltimo apartamento oferecido ao líder, no valor de R$ 260 mil.

O que aconteceu

Ao adentrar o Apê do Líder, Renata levantou o teto de uma maquete. Foi nesse momento que um balão subiu, revelando que a bailarina havia ganhado um apartamento avaliado em R$ 260 mil.

Delma, que estava ao lado de Renata, não perdeu a oportunidade de parabenizá-la. "De coração, viu Rê? Muito feliz por você ter ganhado seu apartamento", disse.

Este é o 10º apartamento entregue pelo programa. Agora, resta apenas um imóvel para ser entregue, completando o total de 11 apartamentos.