Renata e Daniele Hypolito desvendam a dinâmica da semana no 'BBB 25'

Em conversas com os respectivos aliados, Daniele Hypolito e Renata descobriram a dinâmica da semana no BBB 25. As duas jogadoras adivinharam que o Big Fone vai tocar, cogitaram sobre o que deve ser o poder Curinga de Joselma e articularam com seus aliados estratégias para a formação do Paredão.

Em conversa com Maike, Renata "desvendou" a dinâmica da semana, ao conjecturar sobre a formação do Paredão do próximo domingo, 23. "Um do líder, um da casa e dois do Big Fone. Aí ela (Delma) pode quebrar e trocar um. Se for assim, melhor ainda", especulou a bailarina.

Já Daniele acredita que o Big Fone irá tocar depois da prova do anjo, como foi nas ocasiões anteriores. Alguns participantes já estão fazendo plantão perto do telefone. Ela, inclusive, sugeriu que seus aliados ficassem atentos para atendê-lo. Em conversa com Aline, a ex-ginasta fez estratégias: "Não adianta ficar de um lado só, a gente tem que fazer acampamento do outro lado."

Em conversa com Guilherme, Daniele supôs o que pode ser o poder Curinga "Marreta" de Joselma. Com o nome, eles imaginam que o poder será o de "quebrar" algo e especularam quem poderia ter o voto quebrado. A ex-ginasta articulou: "Não vai empatar, porque se eles dividirem votos, vai ser 3 em um e 2 em outro. Se a gente deixar um voto só em uma pessoa e ela (Joselma) ‘quebrar’ passando dois votos para essa pessoa que já teve um voto só, a pessoa fica com 3 e a pessoa que fica em segundo lugar fica com 2 votos", refletiu Daniele.

O Big Fone tocará amanhã, 22, à noite, durante o programa ao vivo, após a Prova do Anjo, como Daniele supôs.